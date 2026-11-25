MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistia Internacional denuncia en un nou informe que 22.331 dones i nenes han mort a Gaza entre el 7 d'octubre de 2023 i l'1 d'octubre de 2026, el 30,1% de les 74.237 víctimes mortals comptabilitzades pel Ministeri de Salut palestí de Gaza.
L'organització acusa a més Israel de cometre genocidi contra la població palestina, també després de l'alto-el-foc d'octubre de 2025, amb conseqüències específiques per a les dones i les nenes.
Segons el document, durant els dos primers anys van morir una mitjana de 30 dones i nenes al dia i, entre l'alto-el-foc d'octubre de 2025 i l'1 d'octubre de 2026, les forces israelianes van matar 1.439 persones, 274 d'elles dones i nenes, i van ferir a més de 5.330, 1.473 d'elles dones i nenes.
En l'informe, titulat 'Nul·les condicions per a l'existència: Dones i nenes i les dimensions de gènere del genocidi d'Israel contra la població palestina de Gaza', Amnistia afirma que Israel "infligeix sense treva danys repetits i acumulatius a les dones i les nenes de la Franja de Gaza ocupada" des d'octubre de 2023 i sosté que ha matat, ferit, desplaçat per la força, detingut il·legalment i sotmès a la gana a dones i nenes, i que els ha negat de forma deliberada l'accés a atenció sanitària essencial, inclosa la salut reproductiva.
"Aquest nou informe il·lustra les profundes dimensions de gènere del genocidi israelià presentant nous detalls sobre els danys brutals infligits a les dones i les nenes que segueixen devastant les seves vides i causen un sofriment atroç", ha afirmat la secretària general de l'organització, Agnès Callamard.