Amnistia denuncia la "destrucció generalitzada" causada per la recent ofensiva d'Israel contra la Franja de Gaza

Parla d'un "càstig col·lectiu" emmarcat en el "sistema d'apartheid" i demana investigar els coets disparats per part de Jihad Islàmica



MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

L'organització no governamental Amnistia Internacional ha denunciat aquest dimarts la "destrucció generalitzada" causada per la recent ofensiva militar d'Israel contra la Franja de Gaza i ha incidit que va suposar "una forma de càstig col·lectiu" contra la població civil de l'enclavament palestí.

Israel va iniciar a principis de maig una campanya de bombardejos contra objectius a Gaza de Jihad Islàmica, que va respondre amb projectils contra territori israelià, successos que es van saldar amb la mort de desenes de palestins i almenys dues persones a Israel, inclòs un treballador palestí.

Amnistia ha assenyalat que "Israel va destruir habitatges palestins de forma il·legal i sense que intervinguessin necessitats militars en el que constitueix una forma de càstig col·lectiu contra la població civil", abans d'acusar l'Exèrcit israelià de dur a terme atacs aeris aparentment desproporcionats que van causar la mort i ferides a la població civil palestina, inclosos menors d'edat.

L'organització ha especificat que ha investigat nou bombardejos que van provocar la mort de civils i danys en edificis d'habitatges a la Franja, alguns dels quals van ser destruïts. Entre ells figuren tres atacs executats el 9 de maig en els quals van morir deu civils i van resultar ferits al voltant de 20.

Així mateix, ha recalcat que les Brigades Al Quds, braç armat de Jihad Islàmica, van disparar coets de forma indiscriminada, causant la mort de dos civils a Israel i tres palestins a la Franja de Gaza, fets que també haurien d'investigar-se "com a crims de guerra".

La directora regional d'Amnistia Internacional per a Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica, Heba Morayef, ha ressaltat que "ha passat un mes des de l'acord d'alto el foc entre les autoritats israelianes i els grups armats palestins, però el sofriment que causen a la població civil de la Franja de Gaza aquestes recurrents ofensives israelianes no cessa mai".

"En la nostra investigació, hem escoltat relats vívids de bombes que destruïen cases, de pares traient d'entre els enderrocs als seus fills, d'una adolescent mortalment ferida quan estava en el llit abraçat a un ós de peluix. Més aterridor que tot això és la gairebé certesa que, tret que els responsables responguin dels seus actes davant la Justícia, aquestes espantoses escenes es repetiran", ha assenyalat.

"El fet que estiguem documentant les mateixes constants d'homicidis il·legítims i de destrucció una vegada i una altra dóna fe de la inacció de la comunitat internacional a l'hora d'exigir comptes a Israel. La impunitat d'Israel pels crims de guerra que comet reiteradament contra la població palestina i pels seus 16 anys de cruel bloqueig il·legal en curs de la Franja de Gaza encoratja que es cometin encara més violacions i cronifica la injustícia", ha denunciat.

L'ONG ha indicat que les operacions militars israelianes durant el 9 de maig, que van deixar onze civils morts --inclosos quatre menors--, van causar danys en 2.943 habitatges, 103 de les quals van quedar completament destruïdes, la qual cosa va provocar que 1.244 persones queden desplaçades, segons les dades del Ministeri d'Obres Públiques palestí.

En aquesta línia, ha explicat que els coets disparats per les Brigades al Quds van matar dues persones a Israel i a tres palestins en el nord de la Franja, inclosa una nena de deu anys i un adolescent de 16 identificats com Layan Mduj i Yazan a l'Ayan, respectivament.

"Coneguts per la seva imprecisió inherent, els atacs amb coets de grups armats palestins són indiscriminats. Aquests atacs han d'investigar-se com a crims de guerra i les víctimes han de rebre una reparació sense demora i adequada", ha destacat Morayef.

"DANYS DESPROPORCIONATS A CIVILS"

Entre els casos investigats figura un atac perpetrat per Israel el 9 de maig contra un edifici de dues altures situat al barri d'Al Shaf de Ciutat de Gaza. L'objectiu de l'atac era l'apartament de Jalil al Bahtini, alt càrrec de les Brigades al Quds i es va saldar amb la mort d'aquest home, la seva esposa, Leila, i la seva filla de quatre anys, Hayar, a més de dos joves de 17 i 19 anys que vivien a l'apartament del costat.

Alaa Adas, pare d'aquestes dues joves --identificades com Dania i Iman--, ha relatat en declaracions a Amnistia que es va despertar quan la porta del seu dormitori va caure sobre ell. Després d'això, va anar a l'habitació de les seves filles, una de les quals havia mort a l'acte, mentre que la segona va morir hores després en un hospital. "En lloc de graduar-se i d'estudiar a la universitat i complir el seu desig de convertir-se en metgessa, (Iman) va morir", ha lamentat.

Morayef ha incidit que "com a civils, les vides de Leila i d'Hayar al Bahtini i de Dania i Iman Adas havien d'haver estat protegides, no destruïdes". "Israel té l'obligació de cancel·lar un atac si resulta evident que podria causar danys desproporcionats a civils i a béns de caràcter civil. El llançament intencional d'un atac desproporcionat és un crim de guerra", ha recalcat.

En aquesta línia, Amnistia Internacional ha insistit en que la "destrucció deliberada" per part d'Israel va provocar "un alt preu" entre els civils, incloses persones amb discapacitat. En un d'aquests casos, les forces israelianes van atacar el 13 de maig un edifici de quatre pisos en el camp de refugiats de Yabalia on vivien 42 membres de la família Nabhan, cinc dels quals sofreixen alguna discapacitat, inclosos tres que usen cadira de rodes.

Husam Nabhan, testimoni de l'atac, ha ressaltat en declaracions a Amnistia Internacional que va rebre una trucada aparentment realitzada pels serveis d'Intel·ligència israeliana per comunicar que tenien 15 minuts per evacuar l'edifici, després del que va traslladar que en el lloc hi havia diverses persones amb discapacitat i que necessitaven més temps, malgrat la qual cosa l'interlocutor es va limitar a repetir l'avís.

Després de l'atac, Hanin Nabhan, de 22 anys, ha quedat tan traumatizada que amb prou feines podia parlar i ha dit que la seva cadira de rodes havia quedat enterrada sota els enderrocs de casa, per la qual cosa ja no podia desplaçar-se amb independència.

L'ONG ha assenyalat que la seva investigació no ha trobat indicis que aquest edifici i altres danyats o destruïts durant els últims dos dies de l'ofensiva haguessin estat emprats per emmagatzemar armes o un altre material militar ni que s'haguessin llançat coets des de la seva proximitat immediata.

"La causa fonamental d'aquesta violència indescriptible és el sistema d'apartheid israelià. Aquest sistema ha de ser desmantellat, ha d'aixecar-se immediatament el bloqueig de la Franja de Gaza i els responsables del crim d'apartheid, crims de guerra i altres crims de Dret Internacional han de rendir comptes", ha resolt Morayef.