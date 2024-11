Almenys vuit morts i una vintena de ferits en un bombardeig rus a Odessa

MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats d'Odessa han informat aquest dilluns de la mort d'almenys vuit persones i 18 ferits com a conseqüència d'un nou atac aeri de les forces armades russes sobre aquesta localitat, situada a la vora del mar Negre.

Així ho ha anunciat el governador de la província, Oleh Kiper, qui ha detallat que entre els ferits hi ha un menor d'edat i quatre persones més en estat greu, per la qual cosa no descarta més baixes en les pròximes hores.

L'atac aeri s'ha produït al migdia. Es tracta del segon dia consecutiu que la ciutat pateix un bombardeig de l'exèrcit rus, després que diumenge ataquessin unes instal·lacions energètiques, fet que va provocar dos morts i talls en el subministrament d'aigua i electricitat.

Aquest dilluns, l'ofensiva russa ha afectat un edifici residencial, segons ha denunciat l'alcalde d'Odessa, Guennadi Trukhànov. Es tracta d'"una zona comercial", ha dit. "La gent simplement feia la seva vida", ha lamentat.

En aquesta línia s'han manifestat altres autoritats ucraïneses. És el cas del Defensor del Poble, Dmitró Lubinets, qui també ha posat el focus en l'altre atac a Sumi de les darreres hores, que ha deixat onze morts i 90 ferits.

Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha lamentat els fets i ha assegurat que es podria haver evitat si haguessin tingut les capacitats necessàries per atacar els punts des d'on els russos llancen aquests atacs.

"No es tracta només de defensa, sinó de justícia, de la manera correcta de protegir el nostre poble. Qualsevol nació atacada actuaria d'aquesta manera per defensar els seus ciutadans", ha escrit Zelenski per les xarxes socials.

Zelenski ha incidit que juntament amb els seus socis, Ucraïna ha d'erradicar el "terrorisme" rus. "És hora d'actuar", ha remarcat en un moment en el qual sembla que els EUA han canviat de parer i ha donat permís per fer servir armes de llarg abast després de mesos d'insistència.