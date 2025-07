Almenys vuit morts i més de 80 ferits en un nou atac de Rússia contra Kíiv

Zelenski qualifica el bombardeig de "matança" i diu que és una nova "resposta" de Rússia als "desitjos de pau" d'Ucraïna

MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys vuit persones han mort, entre les quals un nen de sis anys, i més de 80 han resultat ferides en un atac massiu amb drons i míssils perpetrat per l'exèrcit rus aquest dijous a primera hora contra diferents punts de la capital ucraïnesa, Kíiv.

El responsable militar de Kíiv, Timur Tkatxenko, ha confirmat en un missatge a través del seu canal de Telegram que l'atac ha deixat vuit morts, dels quals sis són del districte de Sviatoxinski i dos de Solomianski.

En total, ha indicat, s'han comptabilitzat ara com ara 88 ferits, si bé 46 han hagut de ser hospitalitzats. "Tenim més de 80 ferits, inclosos nou nens", ha explicat, alhora que ha alertat que aquestes xifres, "malauradament, continuaran augmentant". "És probable que aquest no sigui el balanç final", ha lamentat.

Per la seva banda, l'alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, ha assenyalat que els serveis d'emergència continuen treballant a la zona per rescatar els afectats. "S'ha disposat una caserna general per ajudar totes les víctimes. La ciutat també està pagant indemnitzacions als residents de Kíiv els habitatges dels quals han resultat afectats o destruïts per l'atac enemic", ha assenyalat en un vídeo difós a Telegram.

L'atac ha començat poc després d'aquest dijous a la mitja nit i afecta els districtes de Holosivski, Sviatoxinski, Solomianski --el més castigat fins ara-- i Xevtxénkivski, on ha afectat edificis residencials i ha provocat incendis de vehicles i habitatges.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha lloat el paper dels serveis d'emergències, que "han estat treballant on s'han produït els atacs amb míssils i drons russos". "La infraestructura de l'edifici ha patit danys greus. En un dels districtes residencials, una secció completa d'un bloc d'apartaments ha estat destruïda", ha afirmat.

Així, ha traslladat el seu "més sentit condol a totes les famílies i éssers estimats de les víctimes". "També hi ha informes de desenes de ferits, els qui estan rebent l'assistència necessària", ha afegit.

"Avui, el món ha tornat a presenciar la resposta de Rússia al nostre desig de pau, compartit amb els EUA i Europa. Noves matances. (...) Obligar Moscou a la pau, obligar-los a asseure's a una taula de negociacions ha de ser una realitat: totes les eines necessàries per fer-ho estan en mans dels nostres socis. Confiem que tot el que els EUA i Europa estan expressant per assolir aquest objectiu es compleixi", ha dit.

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andrí Sibiha, ha reivindicat un augment de la pressió sobre Moscou després del fort atac registrat a la capital. "El president (Donald) Trump ha estat molt generós i molt pacient amb (Vladímir) Putin a l'hora d'intentar arribar a una solució", ha afirmat Sibihaen un missatge a X.

"A Putin no li importa cap intent de posar fi a aquests assassinats. Només vol destruir i matar. És el moment que pateixi i que pagui per les conseqüències dels seus actes. És el moment de posar la màxima pressió sobre Moscou", ha resolt.