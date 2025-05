Almenys vuit morts i 35 ferits en els atacs aeris de l'Índia contra el Pakistan

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys vuit persones han mort i 35 han resultat ferides en els atacs aeris executats aquest dimecres per l'Exèrcit de l'Índia contra suposades posicions "terroristes" a lPakistan i la Caixmir controlada per Islamabad, enmig d'una cada vegada més gran escalada de les tensions després de l'atemptat mortal de fa dues setmanes en la turística localitat de Pahalgam, en la Caixmir controlada per Nova Delhi.

El director general d'Oficina d'Informació de l'Exèrcit (ISPR) del Pakistan, Ahmed Sharif, ha proporcionat el balanç provisional de víctimes, advertint que dos civils es troben desapareguts. A més, ha afegit que l'Índia ha llançat 24 atacs contra sis llocs, inclosa una mesquita en el districte de Kotli, situada al Caixmir, segons ha recollit la cadena de televisió Geo TV.

Per la seva banda, les Forces Armades pakistaneses han derrocat cinc avions de la Força Aèria d'Índia i "diversos drons" en resposta als bombardejos a la frontera. El ministre d'Informació, Ataulá Tarar, ha assegurat en una conferència de premsa que estan "completament preparats, raó per la qual Índia ha rebut una resposta immediata i ferma".