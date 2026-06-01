Almenys vuit morts i 19 ferits en nous atacs israelians contra el sud del Líban

Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay - Arxiu
MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -
Una nova onada d'atacs per part de l'Exèrcit d'Israel contra el sud del Líban ha deixat aquest diumenge a la ciutat de Deir Zahrani, al districte de Nabatiye, almenys vuit persones mortes i 19 ferides, entre les quals es troben cinc nens.
"La massacre perpetrada per l'enemic israelià en un atac que ha dut a terme a la localitat de Deir Zahrani, al districte de Nabatiye, a la matinada del diumenge 31 de maig, s'ha saldat amb vuit morts, entre ells tres dones, i dinou ferits, inclosos trobaven cinc nens i sis dones", ha assenyalat el Centre d'Operacions d'Emergència del Ministeri de Salut del Líban en un comunicat recollit per l'agència estatal NNA.
Aquesta sèrie de bombardejos arriba després de l'expansió de la invasió israeliana del Líban, anunciada pel primer ministre Benjamin Netanyahu, qui ha afirmat que les seves "ordres són ara afermar i estendre" el "control" israelià sobre "les zones que estaven sota el domini de (el partit-milícia xiïta libanès) Hezbollah".