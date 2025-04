Almenys vuit ferits per un atac rus sobre infraestructura civil a Odessa

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys vuit persones han resultat ferides per un atac amb drons llançat aquest dilluns a la matinada per les forces armades de Rússia sobre la ciutat ucraïnesa d'Odessa, segons un registre de les autoritats locals, que han denunciat danys a diversos objectius civils com un centre mèdic, un edifici d'habitatges o una benzinera.

El governador regional, Oleg Kiper, ha informat a través de Telegram que aquest dilluns al matí quatre persones continuaven ingressades per les ferides que han patit en aquests atacs, els quals han obligat a desplegar els bombers per extingir diversos incendis.

Els sistemes de defensa antiaèria d'Ucraïna han abatut durant la nit uns 40 drons russos, majoritàriament a zones de l'est i del sud del país, mentre que onze més han esquivat els radars, segons les forces àeries. Diumenge, més d'una trentena de persones van morir per un atac rus a la ciutat de Sumi.