Almenys vint morts en atacs israelians a punts d'entrega d'ajuda al centre i al nord de Gaza

Almenys vint persones han mort i més d'un centenar han resultat ferides aquest dissabte arran dels atacs israelians als voltants de centres de distribució d'ajuda humanitària al centre i al nord de la Franja de Gaza.

Almenys dotze persones han mort i 50 més, totes elles civils, han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un grup de persones que estaven prop d'un centre d'entrega d'ajuda al nord-oest de la ciutat de Gaza, segons fonts mèdiques de l'Hospital Al-Shifa citades per l'agència de notícies palestina Sanad.

D'altra banda, vuit civils han mort i 125 han resultat ferits en un incident similar a Nuseirat, prop del corredor de Netzarim, al centre de la Franja de Gaza, segons ha informat l'Hospital Al-Awda.

Una altra persona ha mort per foc de l'artilleria israeliana a l'est de Khan Yunis, al sud de l'enclavament palestí. A més, l'aviació israeliana ha destruït l'habitatge del periodista Mohammed al-Amur a Al-Fajari, a l'est de Khan Yunis.

Tres membres de la família Qwaider han mort en un atac contra un grup de ciutadans prop de la Universitat Islàmica, al sud de Khan Yunis. També hi ha víctimes en un atac israelià al campament de refugiats d'Al-Bureij, al centre de la Franja de Gaza.

Igualment hi ha morts i ferits per trets de vaixells israelians contra una fila de palestins que esperaven a rebre ajuda humanitària a la rotonda de Nablulsi, a l'oest de la ciutat de Gaza.

Aquestes informacions han transcendit malgrat el tall de comunicacions i de serveis d'internet imposat per Israel des de fa cinc dies. Les forces israelianes impedeixen al personal de l'empresa palestina de telecomunicacions desplaçar-se fins als punts danyats per fer les reparacions.

La campanya d'atacs israelians a la Franja de Gaza ha deixat ja gairebé 55.300 morts i gairebé 128.500 ferits, segons l'últim recompte proporcionat aquest dissabte pel Ministeri de Salut de l'enclavament palestí, sota control del moviment islamista palestí Hamas, que detalla a més la mort de 90 palestins i uns altres 605 ferits durant les jornades de dijous i divendres.