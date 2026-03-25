Almenys una víctima mortal i onze ferits en atacs de Hezbollah i l'Iran contra Israel

MADRID, 25 març (EUROPA PRESS) -
Almenys una dona ha mort i altres onze persones han resultat ferides aquest dimarts en dos atacs contra Israel, un al nord del país, que ha deixat a l'única víctima mortal i ha ferit a dos menors després que el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah anunciés el llançament de coets cap a aquesta zona, i un altre al centre, on la metralla d'un míssil atribuït a l'Iran ha ferit a nou persones.
"En el sector sud del Vall de Jule, els nostres equips informen d'una dona d'uns 30 anys sense signes vitals amb traumatisme multisistèmic greu, a qui es declara morta en el lloc", ha anunciat Magen David Adom (MDA), l'Estel de David Vermella, que també ha assenyalat que els seus sanitaris han parat esment metgessa "en el lloc a dues víctimes amb ferides lleus per metralla".
Poc abans, Hezbollah ha comunicat, segons recull la cadena de televisió libanesa Al Manat, vinculada a Hezbollah, el llançament de coets i drons contra "assentaments" i "plataformes de la Cúpula de Ferro" --el sistema de defensa antiaèria israeliana-- a la regió.