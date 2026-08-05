Almenys una víctima mortal i dotze ferits en bombardejos russos contra Kíiv

Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov
MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i altres dotze han resultat ferides en nous bombardejos perpetrats a la matinada d'aquest dimecres contra la capital d'Ucraïna, Kíiv, i la seva regió, segons han informat les autoritats ucraïneses.
"A les 2.10 hores (3.48 a Espanya peninsular i Balears), s'han registrat danys per l'atac en set llocs dels districtes de Holosivski, Obolonski, Desnianski i Sviatoshinski de Kíiv", ha informat a xarxes l'Administració Militar de Kíiv, abans d'informar que, "lamentablement, una dona ha mort a mans de l'enemic".
Poc després, l'òrgan local ha xifrat en dotze el nombre de ferits, si bé ha assenyalat que "el treball sobre el terreny continua i la informació s'actualitza constantment" davant d'una onada d'atacs que ha provocat incendis i esfondraments d'infraestructura, atrapant a civils en alguns casos.