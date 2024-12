Almenys tretze morts per bombardejos israelians a diferents punts de la Franja durant les últimes hores de dissabte

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys tretze civils palestins han mort i diverses desenes n'han resultat ferits durant les últimes hores d'aquest dissabte com a conseqüència d'una nova onada d'atacs aeris de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) sobre diversos punts de la Franja de Gaza, inclosa la ciutat de Gaza, Rafah i Deir al-Balah.

Una persona ha mort en un bombardeig produït durant una marxa israeliana a Khirbet al-Adas, al nord de Rafah, al sud de la Franja, on una altra ha resultat ferida, han informat corresponsals de l'agència de notícies Wafa a última hora del dia.

La mateixa agència ha notificat "nombrosos màrtirs i ferits" a l'oest de la ciutat de Deir al-Balah, al centre de l'enclavament palestí, on l'exèrcit israelià ha llançat atacs contra diverses tendes de campanya en un camp de desplaçats. Prèviament, quatre persones havien perdut la vida en atacs similars en una altra zona ocupada per desplaçats al sud-oest de la mateixa ciutat.

Per la seva banda, fonts locals recollides per l'agència esmentada han denunciat repetits bombardejos sobre Gaza. Almenys dos ciutadans han mort durant una reunió de civils al barri d'Al-Nasr i una altra ha mort i un nombre encara per determinar han resultat ferides després de l'impacte d'un llançament sobre una casa al barri de Sheikh Radwan, al nord de la ciutat.

Així mateix, cinc persones han mort i dotze més han sortit ferides fruit d'un bombardeig al campament de Bureij, al centre de la Franja de Gaza.

El Ministeri de Sanitat gazià, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha assenyalat aquest dissabte en un comunicat que fins al moment s'han confirmat 44.930 morts i 106.454 ferits, inclosos 40 "màrtirs" i 98 ferits a causa de "tres massacres" perpetrades per les tropes israelianes durant l'últim dia.

No obstant això, ha subratllat que aquests recomptes inclouen únicament les víctimes que han arribat a hospitals de l'enclavament i ha reiterat que encara hi ha nombrosos morts "sota la runa i als carrers, ja que les ambulàncies i els equips de Defensa Civil no hi poden arribar".