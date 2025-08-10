Almenys tretze morts en una onada d'incendis a la capital de Kivu del Sud (RDC), sota control de les milícies de l'M23

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys tretze persones han mort a conseqüència dels incendis declarats en els últims dies a la ciutat congolesa de Bukavu, la capital de la província de Kivu del Sud, a l'est del país, sota control de les milícies del Moviment 23 de Març (M23) des de principis d'any.
Els incendis en temporada seca són habituals a Bukavu, principalment per sobrecàrregues a la infraestructura elèctrica, generadors a domicilis o panells solars.
A aquesta circumstància s'afegeixen les dificultats que comporta la presència de les milícies i la violència regnant a la província, malgrat la declaració d'acostament signada al juliol per representants del govern i de les milícies.
Fonts de la societat civil han confirmat al diari 'Actualité' que les flames han devorat més de 1.000 edificis, entre ells sis escoles, dos centres de salut, diverses residències de gent gran, i centenars d'habitants estan "dormint al ras, sota els estels", en paraules del portaveu dels grups comunitaris locals, David Cikuru.