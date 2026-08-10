Almenys tretze morts i 75 ferits en un dels atacs d'Ucraïna més mortífers contra Rússia

Kyrylo Chubotin / Zuma Press / Europa Press / Cont
MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats russes han denunciat la mort de tretze persones, a més de desenes de ferits, com a conseqüència d'un atac de les forces ucraïneses sobre la ciutat de Nijnekamsk, situada a la província de Tatarstan, en el qual és un dels més mortífers dels últims temps sobre territori rus.
El Govern de Tatarstan ha confirmat la mort de dotze persones, mentre que altres 39 han resultat ferides per aquest atac amb drons que el seu objectiu eren instal·lacions industrials i civils. La ciutat de Nijnekamsk compta amb una de les majors refineries de petroli i de productes petroquímics d'Europa.
En aquesta ciutat, situada a uns mil quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, se situen dues empreses especialitzades en el processament de petroli i condensat de gas que no és la primera vegada que són objectiu dels atacs ucraïnesos durant aquesta guerra, de la qual es compleixen ja més de quatre anys i mig.
El governador de la província, Rustam Minnijanov, ha declarat un dia de dol per les víctimes d'aquesta nova ofensiva de les forces ucraïneses, que forma part de la política d'atacs de llarg abast contra instal·lacions energètiques i refineries que ve llançant en els últims mesos.
UCRAÏNA CONFIRMA L'ATAC
L'Estat Major de les Forces Armades d'Ucraïna ha confirmat l'atac sobre aquestes instal·lacions en Nijnekamsk, que pertanyen a l'estatal petroliera i de gas natural Tatneft, així com en altres punts d'interès repartits per altres regions.
"La nit del 10 d'agost del 2026, com a part del pla per reduir el potencial militar de l'agressor rus, les unitats de les Forces Defenses Ucraïneses van atacar la refineria de petroli Taneco", tal com es coneix a aquest complex industrial, segons relata el comunicat de les autoritats militars.