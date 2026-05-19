Almenys tres víctimes i dos sospitosos morts en un tiroteig en una mesquita de Sant Diego (EUA)

MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort víctimes d'un tiroteig suposadament perpetrat per dos homes de 17 i 19 anys que s'haurien llevat la vida minuts després de l'ocorregut a la zona de la mesquita del Centre Islàmic de Mira Mesa, als afores de la ciutat de Sant Diego, a Califòrnia, els Estats Units.
"Tres víctimes han perdut la vida en el Centre Islàmic, entre elles un guàrdia de seguretat", ha indicat el Departament de Policia de Sant Diego (SDPD, per les seves sigles en anglès) en una publicació a xarxes en la qual ha assenyalat que el total de morts ascendeix a cinc en incloure a "dos sospitosos homes, de 17 i 19 anys".
Cap alumne del col·legi ni cap agent han resultat ferits, segons ha indicat en un comunicat el propi cos, que també ha destacat que ja "no existeix cap amenaça per a la població".