Almenys tres morts i uns 40 ferits en atacs de Rússia sobre Kíiv

Zelenski critica els que "guarden silenci" davant de Moscou i cita a Xina i Hongria
MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort, entre elles un menor de 14 anys, i prop de 40 han resultat ferides a conseqüència d'una onada d'atacs amb drons perpetrada per l'exèrcit rus la matinada d'aquest dijous contra diferents punts de la capital ucraïnesa, Kíiv.
El cap de l'Administració Militar de la ciutat, Timur Tkachenko, ha confirmat la xifra de morts al seu canal de Telegram, indicant que es tracta d'un balanç preliminar que podria augmentar, ja que els equips d'emergències estan duent a terme operacions de rescat als districtes atacats.
Per la seva banda, l'alcalde de Kíiv, Vitali Klitschko, ha afirmat que son 38 els ferits registrats fins al moment, 30 dels quals han estat hospitalitzats. Entre les víctimes, tres nens de 7, 10 i 11 anys, ha assenyalat.
A més dels danys personals, els atacs han afectat a nombrosos edificis residencials i vehicles i han provocat incendis. De fet, Tchachenko ha denunciat que un edifici de cinc plantes ha rebut els impactes dels atacs: "tot, des del cinquè fins al primer pis, ha quedat destruït".
El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha denunciat aquests atacs en un comunicat difós a Telegram en el que ha descrit com "una clara resposta a tots els que al món porten setmanes i mesos demanant un alto-el-foc i una veritable diplomàcia".
"Rússia està triant els (míssils) balístics per davant de la taula de negociació. Està triant continuar amb els assassinats en lloc de posar fi a la guerra. I això significa que Rússia segueix sense témer les conseqüències. Rússia segueix aprofitant-se del fet que almenys part del món està fent els ulls grossos davant els nens assassinats i buscant excuses per a (el president rus, Vladimir) Putin", ha declarat, abans de criticar el "silenci" de Xina i Hongria.
"Estem esperant la reacció de Xina davant del que està succeint. Xina ha demanat repetidament que no s'expandeixi la guerra i que es declari un alto-el-foc. Això no és per a Rússia. Estem esperant la reacció d'Hongria. La mort de nens hauria de provocar sens dubte més emocions que qualsevol altra cosa. Estem esperant la reacció de tots aquells al món que van demanar la pau, però que ara solen guardar silenci en lloc d'adoptar posicions de principi", ha agregat Zelenski, al mateix temps que ha demanat noves sancions contra Moscou.