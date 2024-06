Almenys tres morts al sud de Jenín, a Cisjordània, per trets de l'Exèrcit d'Israel

El Batalló de Jenín, vinculat a Jihad Islàmica, identifica a dos d'ells com els seus membres

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys tres palestins han mort aquest dijous per trets de les Forces de Defensa d'Israel en el marc dels enfrontaments que s'han produït durant una batuda israeliana a la ciutat cisjordana de Qabatiya, situada al sud de Jenín.

El Ministeri de Salut de l'Autoritat Palestina ha identificat a un dels morts com Qais Mohamad Zakarna, de 21 anys. Per la seva banda, el governador de Jenín, Kamal Abu Al-Rub, ha assenyalat a l'agència de notícies WAFA que hi ha hagut altres dues víctimes mortals.

Les Brigades Al-Quds, el braç armat de Jihad Islàmica, han identificat als altres dos morts com els comandants Muhamad Yaber Shalabi àlies 'Abu Al-Yaber' i Muhamad Asri Fayad àlies 'Abu Al-Asri', que pertanyien al Batalló de Jenín, vinculat a l'esmentat grup armat, segons un comunicat compartit pel diari 'Filastín'.

Els enfrontaments s'han produït després que l'Exèrcit envoltés una casa i comencés a demolir l'edifici amb una excavadora. Un vídeo difós per xarxes socials, sense verificar, mostra el cos d'un jove palestí sent tret amb el braç de l'excavadora, segons la citada agència de notícies.

Per la seva banda, l'Exèrcit israelià ha indicat en un comunicat que ha dut a terme una operació de contraterrorisme a la zona que s'ha perllongat durant 13 hores. "Durant l'operació, les forces van detenir a diversos sospitosos i van intercanviar trets amb homes armats", ha agregat.

Així mateix, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han precisat que van disparar míssils contra l'edifici. "Les dues persones buscades van morir i es van trobar dues armes en els seus cossos", ha indicat, agregant que un militar va resultar ferit.

L'Autoritat Palestina ha confirmat la mort de més 520 persones en operacions de les forces de seguretat israelianes i atacs per part de colons des del 7 d'octubre, als quals se sumen més de 37.200 morts per l'ofensiva israeliana a la Franja de Gaza, desencadenada després dels atacs perpetrats per Hamas.