Almenys tres morts per la caiguda d'un autobús en un canal de Sant Petersburg

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys tres persones han mort quan l'autobús on viatjaven ha caigut aquest divendres en un canal a Sant Petersburg, segons el Ministeri de Situacions d'Emergència rus, que també ha confirmat que hi ha tres víctimes més en estat de mort clínica.

El vehicle ha caigut a l'aigua en perdre el control i sortir de la calçada en un pont, per causes que ja s'examinen. El Comitè d'Investigació ha obert una causa penal per aquest incident, mentre que el conductor ha estat rescatat amb vida i traslladat a una comissaria.

El Govern rus ha confirmat el rescat de nou persones de l'interior de l'autobús i ha assenyalat que dues es troben en estat greu, segons un missatge del Ministeri a Telegram. Els serveis d'emergència també han iniciat els treballs per intentar retirar el vehicle del canal.