Almenys tres morts per atacs russos contra la província de Zaporíjia

Europa Press/Contacto/Cover Images - Arxiu
MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort a conseqüència d'un atac efectuat per l'Exèrcit rus a la matinada d'aquest dijous contra la província de Zaporíjia, han denunciat les autoritats locals ucraïneses.
"Tres persones han mort i una altra ha resultat ferida com a conseqüència d'un atac enemic a la regió de Zaporíjia", ha lamentat el seu governador, Ivan Fedorov, a Telegram, on ha precisat que les víctimes mortals són dues dones i un home.
El ferit, un home, està rebent "tota" l'assistència mèdica necessària, ha assenyalat, després d'uns atacs amb drons per part de les forces russes contra la localitat de Vilniansk, a l'est del país, provocant incendis i la destrucció d'habitatges.