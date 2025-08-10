Almenys tres morts per artefactes explosius a les costes de la província ucraïnesa d'Odessa

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort per l'explosió d'artefactes sense detonar a platges de la regió d'Odessa (sud) on les autoritats ucraïneses havien prohibit el bany, en el marc de la invasió russa d'Ucraïna.
El governador d'Odessa, Oleg Kiper, ha explicat que un home ha mort a Karolino-Bugaz, i una dona i un altre home han mort a Zatoka. "Tots van ser aconseguits per explosius mentre nedaven en zones prohibides. Això demostra un cop més: estar en zones aquàtiques no verificades és mortalment perillós!", ha declarat.
En aquest sentit, Kiper ha recordat que hi ha 32 zones de bany segures oficialment operatives, la majoria a la ciutat costanera d'Odessa. "Cadascuna ha estat sotmesa a una inspecció exhaustiva: s'ha verificat la presència de refugis i l'absència de mines tant a terra com a l'aigua", ha assegurat.
Així, ha instat la població a acudir a les zones que estiguin obertes al públic i ha advertit que ignorar les normes de seguretat "suposa una amenaça directa per a la vida i la salut, la qual cosa pot comportar pèrdues irreparables".