Almenys tres morts per un apunyalament múltiple en un festival de l'oest d'Alemanya

MADRID, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys tres persones han mort i diverses més han resultat ferides per un aparent atac perpetrat aquest divendres a la nit durant un festival a la ciutat alemanya de Solingen, situada a la zona oest del país, han informat els serveis d'emergència.

Testimonis citats pel diari local 'Solinger Tageblatt' han assegurat que s'ha tractat d'un atac amb ganivet i les autoritats han demanat a la població que abandoni la zona central, on s'estava celebrant un concert coincidint amb l'aniversari de la fundació de la ciutat.

Al voltant de les 21.45 hores (hora local), un home d'identitat desconeguda ha començat a apunyalar de manera indiscriminada la gent a Fronhof, un mercat del centre de la ciutat on s'havia instal·lat un escenari per als actes de commemoració dels 650 anys de Solingen.

Després de l'incident, el festival ha estat suspès i les forces de seguretat han establert un perímetre de vigilancia, si bé no han transcendit ara com ara les circumstàncies del succés o la possible identitat de l'atacant, que encara no ha estat localitzat, han relatat fonts de la Policia de Düsseldorf a l'agència alemanya Dpa.

Paral·lelament, milers de persones presents al lloc han abandonat la zona a petició de les autoritats, "commocionats, però amb calma", segons les declaracions d'un dels coorganitzadors del festival, Philipp Müller, a 'Solinger Tageblatt'.

L'alcalde de Solingen, Tim Kurzbach, ha dit estar "en xoc" i sentir "por i una gran tristesa" després dels fets. "Volíem celebrar junts l'aniversari de la nostra ciutat i ara hem de plorar els morts i ferits", ha expressat en una publicació de Facebook en la qual ha afegit que pensar en l'atac li "trenca el cor".

Així mateix, el ministre president (o primer ministre) de Renania del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst, ha assegurat que l'estat alemany "està unit per la commoció i la tristesa".

"En aquestes hores fosques, els cors i les ments de la gent del nostre estat i més enllà estan amb Solingen, on un acte de violència brutal i sense sentit ha colpejat el cor de l'estat", ha lamentat a través del seu compte d'X, donant les gràcies als equips de rescat i als policies desplegats a la zona.

A través de la mateixa plataforma s'ha pronunciat el ministre alemany de Sanitat, Karl Lauterbach, que ha desitjat que "els equips de rescat aconsegueixin salvar els ferits i que la Policia pugui atrapar el covard i patètic autor que ha fugit".