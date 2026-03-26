Almenys tres morts i onze ferits en una nova onada d'atacs israelians al sud del Líban

Europa Press/Contacto/Marwan Naamani
MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -
Una nova onada d'atacs aeris perpetrada a la nit d'aquest dimecres per l'Exèrcit israelià al sud del Líban s'ha saldat amb almenys tres morts i onze ferits, en el marc dels atacs d'Israel contra posicions del partit-milícia xiïta Hezbollah al país des del passat 2 de març, que ja han deixat prop de 1.100 víctimes mortals i més de 3.000 persones ferides, segons l'últim balanç de les autoritats libaneses.
L'atac amb la xifra més gran de víctimes mortals ha tingut lloc a la governació de Bint Jbeil, al sud-est del país, on han perdut la vida tres persones i altres quatre han resultat ferides, segons ha informat el centre d'operacions d'emergències sanitària del Ministeri de Salut Pública en comunicats recollits per l'agència libanesa NNA.
De la mateixa manera, ha estat registrat un altre atac aeri a la localitat de Marjayún, per compte del com set civils han resultat ferits, segons han precisat les mateixes fonts.