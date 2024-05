Almenys tres morts en nous bombardejos israelians contra un camp de desplaçats a Rafah

MADRID, 28 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys tres palestins han mort aquest dimarts de matinada després de nous bombardejos de l'Exèrcit d'Israel contra el camp de desplaçats del barri de Tel Al-Sultan, situat a la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, tan sols un dia després que les forces israelianes matessin almenys a 45 persones en un atac similar contra el campament de desplaçats de Barakasat, a la mateixa zona.

Un projectil ha impactat una tenda de campanya pertanyent a una família en l'esmentat camp, situat en l'oest de Rafah, on també han resultat ferides diverses persones, segons ha informat l'agència de notícies palestina WAFA.

A més, un altre palestí ha mort per un altre atac contra la mateixa ciutat, on ha estat impactat l'Hospital Indonesi. Al centre de la Franja, dos civils han mort al campament de refugiats de Bureij, i altres dues persones han perdut la vida en un altre bombardeig contra un habitatge a la ciutat de Gaza, al nord.

L'atac contra el campament de Barakasat ha despertat una onada de crítiques i condemnes a nivell internacional, i l'impacte ha estat tal que, segons fonts diplomàtiques consultades per la cadena de televisió Al-Jazeera o CNN, el Consell de Seguretat de l'ONU celebrarà una reunió d'emergència a porta tancada a petició d'Algèria per parlar sobre aquests atacs.

L'Exèrcit d'Israel va confirmar el bombardeig, en el qual haurien acabat amb dos alts càrrecs de Hamas responsables de Cisjordània, i va reconèixer que "com a conseqüència de l'atac i un incendi que es va deslligar a la zona van resultar ferides diverses persones alienes als involucrats" i va afirmar que està "revisant" l'incident. Després d'això, el fiscal cap de les Força de Defensa d'Israel (FDI) va descriure el succés com "molt greu" i va recalcar que hi ha una investigació en marxa.

Israel va començar una ofensiva contra la Franja de Gaza arran dels atacs de Hamas, que es van saldar amb 1.200 morts i 240 ostatges. Des de llavors, les autoritats gazatíes han notificat la mort de més de 36.000 palestins, als quals se sumen més de 510 a Cisjordània i a Jerusalem Est com a conseqüència de les accions de les forces de seguretat i els atacs de colons israelians.