Almenys tres morts i més de 50 ferits en un incendi a un hospital d'Hamburg (Alemanya)

HAMBURG 1 juny (DPA/EP) -

Almenys tres persones han mort i més de mig centenar han resultat ferides després d'incendiar-se un hospital de la ciutat d'Hamburg, situada al nord d'Alemanya, han informat les autoritats locals aquest diumenge.

De les més de 50 persones que van resultar ferides, setze es troben en estat de gravetat, segons ha explicat un portaveu del cos de bombers a l'agència de notícies alemanya DPA.

A més, durant les tasques d'extinció i rescat, en què han intervingut prop de 160 efectius, algunes parts de l'edifici han estat evacuades.

Informes preliminars apunten que el foc es va originar durant la nit de dissabte a la sala geriàtrica de l'hospital Marien, situada a la planta baixa de l'edifici, i que després es va estendre al primer pis.

No obstant això, de moment no se sap com s'han originat les flames ni l'abast total dels danys causats pel foc, que ja s'ha extingit completament.