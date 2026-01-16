Almenys tres morts i més de 20 ferits per la caiguda d'un autobús al sud del Perú

Europa Press/Contacto/El Comercio - Arxiu
MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort i més de 20 han resultat ferides aquest dijous per la nit després de la caiguda d'un autobús per un barranc en un municipi de la regió d'Arequipa, al sud del Perú, han indicat autoritats locals.
La Gerència Regional de Salut ha confirmat el balanç de víctimes mortals, que corresponen al conductor del vehicle i a dos treballadors de la mina La Inmaculada, entre un grup de miners que viatjaven a bord de l'autobús sinistrat.
Si bé encara es desconeixen les causes de l'accident, les investigacions preliminars apunten al fet que el conductor va perdre el control de l'autobús, que es va precipitar per un barranc d'aproximadament 50 metres de profunditat, recull l'emissora peruana RPP.