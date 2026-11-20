MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones han mort i 15 han resultat ferides aquest divendres a causa d'un "atac massiu" amb míssils balístics llançat per l'exèrcit rus contra la capital d'Ucraïna, Kíiv, on els impactes han afectat una instal·lació d'infraestructura crítica, han provocat danys a tres ponts sobre el riu Dnipró i talls en el subministrament elèctric.
Segons ha detallat l'alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, els serveis d'emergència han traslladat set dels ferits a centres hospitalaris de la capital, mentre que la resta rep atenció mèdica al mateix lloc dels impactes.
L'Administració Militar de Kíiv ha traslladat el seu condol als familiars de les víctimes i ha instat la població a quedar-se als refugis fins que acabi l'alerta aèria.
Pel que fa a les infraestructures, Klitxkó ha confirmat que els impactes han provocat danys estructurals al pas elevat del pont Podilsko-Voskresenski, a banda del pont Darnitski i al pont Sud, i manté restringida la circulació als vehicles de fins a deu tones i el transport públic de fins a 18 tones.
Davant les complicacions de mobilitat entre les dues ribes de la ciutat i els danys a la xarxa logística i de transport, tant el regidor com les autoritats militars han demanat als ciutadans que evitin desplaçar-se en vehicles privats excepte en cas de necessitat i han recomanat a empreses i institucions activar el teletreball sempre que sigui possible per facilitar les tasques de reparació.
Així mateix, el bombardeig ha deixat sense subministrament elèctric a part dels residents dels districtes de Pechersk, Solomianski, Holosivski, Dniprovski i Darnitski, alhora que s'apliquen talls d'emergència a altres zones de la capital per danys en els equips i sobrecàrrega de la xarxa, on els tècnics ja treballen per estabilitzar el servei.