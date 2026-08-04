Almenys tres ferits crítics en un buc de tripulació majorment turca atacat amb drons al mar Negre

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MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports de Turquia ha informat a última hora d'aquest dilluns d'un atac amb dron contra un buc carguer amb 22 tripulants, tretze de nacionalitat turca, mentre navegava en aigües del mar Negre properes al port de Novorosisk, el principal port rus de la zona, denunciant que tres persones han resultat ferides crítiques.
"El buc Ro-Ro (de l'anglès 'roll-on/roll-off', per la càrrega rodant que transporta) Nadezhda, que es dirigia del port de Novorosisk a Samsun (al centre de la costa turca al mar Negre), ha estat atacat per un dron a aproximadament 20 milles nàutiques (uns 37 quilòmetres) de la costa de Novorosisk", ha informat en xarxes la Direcció general d'Assumptes Marítims, del Ministeri de Transports i Infraestructures de Turquia.
En concret, Ankara ha apuntat a "danys en les cabines i la proa del buc, i un incendi que encara continua actiu", citant informacions inicials sobre l'incident en un vaixell que "compta amb una tripulació de 22 persones, 13 d'elles de nacionalitat turca".