Almenys sis morts per les inundacions a l'illa de Bali

Les autoritats d'Indonèsia han informat aquest dimecres que almenys sis persones han mort per les inundacions registrades a causa de les fortes precipitacions a l'illa de Bali, situada al sud de l'arxipèlag.
L'Agència Nacional de Mitigació de Desastres (BNPB, per les seves sigles en anglès) ha indicat que quatre persones més continuen desaparegudes a mesura que les pluges torrencials s'estenen i provoquen més evacuacions.
El portaveu de la BNPB, Abdul Muhari, ha indicat en un comunicat que els carrers de l'illa de Flores, a la província de Nusa Tenggara Oriental, també s'han vist negats. Gairebé 20 localitats de l'illa s'han quedat sense comunicacions.
"A Bali han mort dues persones al districte de Jembrana, mentre que a Nusa Tenggara Oriental han mort quatre persones", ha explicat el general Suharyanto, cap de la BNPB, que ha matisat que hi ha parts de Bali que continuen inundades.
L'accés a l'aeroport internacional de l'illa, prop de Denpasar, ha estat limitat durant tot el dia. Indonèsia pateix inundacions sovint, especialment en l'època de pluges monsòniques.