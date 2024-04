Almenys sis morts per un apunyalament en un centre comercial de Sydney (Austràlia)

MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

La policia d'Austràlia ha confirmat almenys sis morts i un nombre no especificat de ferits, alguns en estat crític, per un apunyalament múltiple que ha tingut lloc aquest dissabte al centre comercial Bondi Junction, a l'est de la ciutat de Sydney, i que també s'ha saldat amb la mort del presumpte atacant després de rebre diversos trets d'una agent de policia present al lloc.

L'incident ha començat poc abans de les 16.00 (hora local, les 08.00 a l'Espanya peninsular i Balears) quan un individu armat amb un ganivet ha irromput al centre comercial i ha procedit a atacar la gent, amb la qual cosa ha provocat l'evacuació immediata de l'edifici.

D'acord amb les primeres investigacions policials, l'individu ha entrat per primer cop al centre comercial al voltant de les 15.10 de la tarda, hora local. Ha sortit del local i ha tornat deu minuts després, ja amb un ganivet a la mà.

En un moment donat, segons el comissionat adjunt de policia, Anthony Cooke, l'individu ha començat a apunyalar "unes nou persones" i ha començat a pujar planta a planta fins que una agent de policia li ha exigit l'alto al cinquè pis del centre comercial. L'individu ha anat cap a ella, amb ganivet a la mà, però ha acabat abatut pels trets de l'agent.

Les autoritats han informat al principi de cinc morts durant l'apunyalament, però una sisena víctima mortal ha sucumbit finalment a les ferides quan rebia tractament a l'hospital, segons fonts policials a la cadena australiana ABC.

El primer ministre del país, Anthony Albanese, ja ha comparegut davant els mitjans de comunicació per condemnar aquest "horrorós" incident i garantir a la població que, d'acord amb la informació que ha rebut, l'individu ha actuat en solitari.

"Però també hem estat testimonis de la humanitat i l'heroisme dels nostres compatriotes australians, de la nostra valenta policia, els nostres efectius de rescat i, per descomptat, de la gent comuna i corrent que mai hauria imaginat que s'enfrontaria a un moment així", ha afegit el primer ministre.

Albanese, en aquest sentit, ha aplaudit la tasca de l'agent de policia, d'un altre individu que s'ha enfrontat a l'agressor a les escales mecàniques del centre, armat amb un bol·lard, i dels treballadors del centre comercial que han ajudat la gent a amagar-se de l'agressor.

Després de la seva reunió d'emergència amb el primer ministre, el comissari de la Policia Federal Australiana, Reece Kershaw, s'ha negat a fer hipòtesis sobre els motius de l'atac perquè "és massa aviat per dir-ho" i "en aquests moments, l'especulació no contribueix a res".