Almenys sis morts en nous atacs russos sobre la província ucraïnesa de Zaporíjia

Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko
MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Zaporíjia han informat aquest dimarts de la mort d'almenys sis persones durant els atacs que les Forces Armades de Rússia han llançat durant aquesta última nit sobre la província, ferint a més a altres 19.
"Els russos han llançat un atac combinat massiu amb míssils i bombes guiades contra la capital regional. Quatre edificis d'apartaments i altres edificis no residencials van resultar danyats", ha denunciat el governador provincial, Ivan Fedorov, en un missatge a les seves xarxes socials.
L'escasses zones de la província de Zaporíjia que encara no han estat ocupades per Moscou han estat objectiu en les últimes 24 hores d'una nova ofensiva a gran escala de les forces russes que han dirigit 938 atacs sobre 58 localitats, entre elles la capital homònima, i altres petits assentaments.