Almenys sis morts i deu ferits per un atac amb drons russos a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys sis persones han mort i deu més han resultat ferides aquest dissabte a la matinada com a conseqüència d'un atac amb drons russos a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv, han informat les autoritats regionals.

"Com a resultat de l'atac nocturn al districte de Shevchenkiv, fins aquest matí tenim sis morts i deu ferits", ha comunicat l'alcalde de la ciutat, Íhor Térekhov, en una publicació de Telegram.

En el mateix escrit, Térekhovha afegit que "l'arribada dels Shahed ha afectat edificis residencials", i han resultat malmesos "almenys nou gratacels, tres dormitoris, diversos edificis administratius, una botiga, una gasolinera, una estació de servei i deu cotxes".

"Aquest atac contra residents pacífics de Khàrkiv demostra un cop més que Rússia és un Estat terrorista", ha sentenciat el mandatari regional.

Per la seva banda, les forces armades ucraïneses han assegurat a Facebook que les seves defenses aèries han destruït 28 dels 32 drons tipus 'Shahed' llançats per Rússia contra el seu territori nacional, a banda de tres dels sis míssils també llançats per Rússia.

Aquest atac arriba després que les autoritats de la regió de Zaporíjia, situada al sud d'Ucraïna, han denunciat aquest divendres que almenys quatre persones havien mort i 20 més havien resultat ferides víctimes d'un nou atac perpetrat per les forces armades de Rússia en el marc de la guerra, iniciada a finals de febrer del 2022.