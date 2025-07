Almenys sis morts en atacs aeris de les FDI a l'oest de la Franja de Gaza

MADRID 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys sis civils han mort i un nombre encara per determinar han resultat ferits aquest dissabte al matí arran d'una nova ràfega d'atacs aeris de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) sobre diversos punts a l'oest de la Franja de Gaza.

Quatre de les sis víctimes mortals han perdut la vida després d'un bombardeig de les forces israelianes sobre un edifici residencial del barri d'Al-Rimal, situat a la ciutat de Gaza, segons han informat fonts mèdiques a l'agència de notícies palestina Wafa.

A la mateixa ciutat, un matrimoni conformat per Mohammed Riyad Foura i Jumana Arif Foura ha quedat soterrat sota els enderrocs d'un edifici que es va esfondrar sobre la tenda de campanya en la qual residien després de ser objecte d'un atac israelià de la mateixa mena.

Durant la matinada s'han registrat atacs aeris de les FDI en altres punts de l'enclavament palestí, inclosa la zona d'Al-Waha, on diverses persones han resultat ferides mentre esperaven rebre ajuda i han hagut de ser traslladades al complex mèdic d'Al-Shifa.

Aquestes defuncions se sumen a les prop de 59.700 registrades fins a aquest divendres arran de l'ofensiva desencadenada per Israel contra l'enclavament després dels atacs del 7 d'octubre del 2023, d'acord amb l'últim recompte de les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Concretament, el Ministeri de Sanitat gazià ha indicat en un comunicat en el seu compte de Telegram que fins avui s'han confirmat 59.676 morts i 143.965 ferits.

Així mateix, ha subratllat que entre els morts durant les últimes 24 hores hi consten nou persones tirotejades per les tropes israelianes quan intentaven obtenir ajuda humanitària, amb la qual cosa ascendeixen a 1.092 els morts i més de 7.320 els ferits durant les últimes set setmanes d'operacions de la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF), emparada pels Estats Units i Israel.

La cartera ministerial ha especificat a més que 8.527 persones han mort i 31.924 han resultat ferides des del 18 de març, data en què l'exèrcit israelià va trencar l'alto el foc pactat al gener amb Hamàs i va rellançar la seva ofensiva militar, si bé es tem que la xifra sigui superior, atès que hi ha zones inaccessibles per als equips de recerca i rescat.