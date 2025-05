Almenys sis ferits per l'impacte d'un míssil houthi prop de l'aeroport israelià de Ben-Gurion

Els rebels iemenites celebren el fracàs del sistema d'intercepció aèria d'Israel

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

Un míssil balístic atribuït als houthis del Iemen ha impactat aquest diumenge als voltants de l'aeroport israelià de Ben-Gurion després d'un intent fallit d'intercepció per part de l'exèrcit.

Fonts militars han explicat al diari 'Times of Israel' que l'exèrcit va disparar sense èxit coets d'intercepció contra el projectil i una comissió estudia les circumstàncies de la fallada.

De moment, les fonts de seguretat han informat el canal N12 que ni el sistema de defensa Arrow 3 israelià-nord-americà ni la plataforma antiaèria THAAD dels EUA van aconseguir destruir el projectil abans que impactés.

Almenys sis persones han resultat ferides, cinc d'elles de caràcter lleu. El ferit més greu, encara que la seva vida no corre perill, és un home d'uns 50 anys amb traumatismes a les extremitats. Dues dones, de 54 i 38 anys, van resultar afectades per l'ona expansiva.

Un home de 64 anys va resultar lleument ferit per un cop amb un objecte que va sortir volant del lloc de l'impacte, i dues dones més, de 22 i 34 anys, van resultar lleument ferides mentre corrien per trobar un refugi, segons ha informat el servei d'emergències israelià.

Companyies com Wizz Air, Air India, Air Europa, Tus Airways, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, United, Air Canada i Swiss han suspès els seus vols per a aquest diumenge i han començat a reprogramar-los per a la setmana vinent.

En una de les primeres reaccions oficials, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha promès una resposta de proporcions bíbliques a l'atac iemenita. "Donarem un cop set vegades més fort a qui ens fa mal", ha avisat Katz en una declaració breu recollida pels mitjans israelians en referència a un múltiple aparegut en nombroses ocasions al llarg dels cinc primers llibres de l'Antic Testament, la Bíblia hebrea.

Els houthis han acabat confirmant l'autoria del seu cinquè atac amb míssils contra Israel en les últimes 48 hores i és la primera vegada, segons fonts militars israelianes, que el sistema defensiu d'Israel no aconsegueix interceptar els projectils.

Precisament aquest fet ha estat ressaltat pel portaveu militar houthi, el coronel Yahya Sarea, en el seu comunicat d'aquest diumenge. "Entre els resultats d'aquest atac cal destacar el fracàs dels sistemes d'intercepció nord-americans i israelians", ha anunciat Sarea, abans de celebrar "la fugida de més de tres milions de sionistes als seus refugis" i la suspensió temporal de les activitats de l'aeroport.

Els rebels, defensats per l'Iran, van reiniciar recentment els atacs contra la navegació al mar Roig i contra territori d'Israel en resposta a la decisió d'aquest últim de trencar l'alto el foc pactat al gener a la Franja de Gaza i reactivar l'ofensiva militar contra l'enclavament palestí.

Per la seva banda, les forces nord-americanes han llançat durant les últimes setmanes bombardejos gairebé diàriament contra el Iemen després que el president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar el començament d'una "acció militar decisiva i contundent" contra els houthis en resposta a la seva campanya d'atacs.