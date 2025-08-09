Almenys set palestins morts en diversos atacs israelians contra el centre de la Franja de Gaza

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys set civils palestins han perdut la vida i un nombre indeterminat han resultat ferits aquest dissabte en dos nous atacs perpetrats per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a zones del centre de la Franja de Gaza.
Fonts mèdiques palestines recollides per l'agència de notícies Wafa han informat de cinc persones mortes i almenys 33 ferides en un bombardeig contra el camp de refugiats de Nuseirat.
Unes altres dues persones han mort i una altra ha resultat ferida mentre es trobaven recollint ajuda humanitària en un punt de distribució situat al sud de la zona de Wadi Gaza, també al centre de l'enclavament palestí, quan les forces israelianes han obert foc contra grups de civils.
Diversos atacs més han tingut lloc aquesta matinada com al campament Al-Bureij, on vehicles aeris no tripulats d'Israel ha descarregat artilleria contra els refugiats, i al barri d'Al-Zeitoun, a ciutat de Gaza, on diversos bombardejos han atacat la població.
Aquests atacs es produeixen hores després que el Govern del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, aprovés l'operació per assumir el control de la ciutat de Gaza, la més important de l'enclavament, com a prolegomen a un pla de "cinc principis per acabar amb la guerra" contra Hamas.
L'ofensiva d'Israel, llançada després dels atacs executats per Hamas i altres faccions palestines el 7 d'octubre del 2023 --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el Govern israelià--, ha causat fins avui més de 61.200 morts, inclosos prop de 200 per fam o desnutrició.