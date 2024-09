Almenys set palestins morts, un d'ells milicià, en una operació israeliana a Cisjordània

MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys set palestins han mort i altres onze han resultat ferits aquest dijous durant una sèrie d'operacions de l'Exèrcit d'Israel a la ciutat cisjordana de Qabatiya, situada al sud de Jenín, que a més s'ha saldat amb una desena de detencions.

Entre els morts es troba un líder local de la Brigada dels Màrtirs d'Al-Aqsa, l'escindit braç armat del principal partit de l'Autoritat Palestina, Al-Fatah, que ha estat identificat com a 'Shadi Zakarné', segons ha informat el diari palestí 'Filastín'.

La resta de morts han estat identificats com Muhamad Jaled Abú al-Rab, Omar Hamza Abú al-Rab, Ahmed Maher Zakarné, Mustafa Faisal Zakarné, Yawdat Hanayshé i Muhamad Omar Kamil.

Una sèrie de vídeos sense verificar publicats en xarxes socials mostren una sèrie de militars israelians llancen els cossos de tres dels morts des de la teulada d'un edifici perquè després els recollís un buldòzer per transportar-los fins a custòdia israeliana.

Respecte a aquest incident s'ha pronunciat l'Exèrcit d'Israel, que ha anunciat una investigació en considerar que "no està en sintonia amb els valors" de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) i del que "s'espera" d'ells, segons ha informat el diari 'The Times of Israel'.

Les FDI també han publicat un comunicat detallant l'operació a l'esmentada ciutat, on han reconegut la "eliminació de quatre terroristes" durant un tiroteig i sense que s'hagin produït baixes en la part israeliana, a més de reconèixer unes 25 detencions i l'atac d'un dron contra un vehicle que transportava "terroristes".