Almenys set morts, quatre d'ells nens, després d'un atac del Pakistan contra "terroristes" a l'Iran

MADRID, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Exteriors del Pakistan ha confirmat atacs contra posicions de suposats grups terroristes a la província de Sistan i Balutxistan, al sud-est d'Iran, en el qual han mort almenys set persones, quatre nens entre elles, i després d'haver promès respondre els bombardejos iranians del dimarts contra un altre grup terrorista a la regió pakistanesa de Balutxistan, que fa frontera amb l'esmentada província iraniana.

"El Pakistan ha dut a terme aquest matí una sèrie d'atacs militars de precisió altament coordinats i específicament dirigits contra amagatalls terroristes a la província iraniana de Sistan i Balutxistan", ha publicat el Ministeri a la seva pàgina web.

A més, ha confirmat la mort de "diversos terroristes" durant una operació d'Intel·ligència batejada com 'Marg Bar Sarmachar', que cercava neutralitzar el grup autodenominat com 'Sarmachars', considerat terrorista per Islamabad.

Per la seva banda, el governador adjunt de Sistan i Balutxistan, Alireza Marhamati, ha informat sobre una explosió a les rodalies de la ciutat de Saravan a les 4.30 hores (hora local) i en la qual haurien mort tres dones i quatre nens, cap d'ells ciutadà iranià, segons ha especificat l'agència de notícies iraniana IRNA.

El Pakistan ha justificat aquest bombardeig per la "falta d'acció" d'Iran davant les seves "greus preocupacions" per la quantitat de proves sobre la presència de terroristes pakistanesos a territori iranià.

"Aquesta acció és una manifestació de la determinació infrangible del Pakistan de protegir i defensar la seva seguretat nacional contra totes les amenaces. (...) El Pakistan respecta plenament la sobirania i la integritat territorial de la República Islàmica d'Iran. L'únic objectiu de l'acte d'avui ha estat la cerca de la pròpia seguretat i l'interès nacional", resa la missiva pakistanesa.

A més, ha recordat que considera a Iran com "un país germà" al que "respecta i admira", tot i que unes hores abans havia mostrat el seu total rebuig a unes accions similars de Teheran, i fins i tot han cridat a consultes el seu ambaixador a l'Iran i amenaçat amb no deixar tornar a Islamabad a l'enviat diplomàtic iranià, que es troba de visita a l'Iran.

En la jornada prèvia, el ministre d'Exteriors de l'Iran, Hosein Amirabdolahian, va parlar per telèfon amb el seu homòleg pakistanès, Jalil Abbas Jilani, a qui va transmetre que "la sobirania i la integritat territorial del Pakistan és molt important per l'Iran".

Els atacs de l'Iran contra territori pakistanès van arribar hores després que Amirabdolahian es reunís a Suïssa amb el primer ministre interí del Pakistan, Anuar ul Haq Kakar, per abordar la lluita antiterrorista i altres assumptes bilaterals. A més, les armades de l'Iran i el Pakistan van iniciar el dimarts maniobres conjuntes a l'estret d'Ormuz i el golf Pèrsic, inclòs el desplegament de bucs de guerra per a unes maniobres tàctiques destinades a millorar la seva coordinació, tal com van informar mitjos iranians.