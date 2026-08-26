Almenys set morts per les fortes inundacions al centre de Nepal

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MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys set persones han mort a causa de les inundacions provocades per la forta crescuda del riu Bhotekoshi a Rasuwa, un districte muntanyenc del centre del Nepal, segons han informat aquest dimecres les autoritats del país.
Al llarg de la llera del riu, desenes d'assentaments i infraestructures s'han vist greument afectades per l'aigua. L'Exèrcit del Nepal ha indicat que, de moment, unes 25 persones han pogut ser rescatades amb vida.
No obstant això, els efectius s'han mobilitzat juntament amb agents de la policia, amb l'ajuda de 14 helicòpters, a l'espera de continuar amb les labors de recerca i rescat, segons informacions del diari 'The Kathmandu Post'.
Entre els llocs que han sofert greus danys es troben mercats i llocs de seguretat. A més, almenys nou efectius desplegats a Timure, prop de la frontera amb Xina, es troben en parador desconegut.
Les autoritats encara no han confirmat la causa d'aquestes inundacions, però diversos alts càrrecs apunten a un lliscament de terra que podria haver bloquejat la llera d'un riu al Tibet abans del desbordament del Bhotekoshi. Així, ha instat als residents de les zones properes al riu Trishuli a mantenir-se allunyades de les riberes i traslladar-se a zones segures.
PROP DE 400 TURISTES DESAPAREGUTS
Un alt càrrec de la Junta de Turisme de Nepal ha indicat a mitjans locals que prop de 400 turistes, tots ells pelegrins que es dirigien a la muntanya Kailash, al Tibet, es troben de moment en parador ignorat davant de la impossibilitat de comunicar-se a mesura que continuen les inundacions.
Les autoritats han situat així en 384 els turistes amb els quals s'ha perdut el contacte, dels quals almenys 93 són nepalesos i 291 estrangers. Les primeres informacions apunten al fet que 105 serien indis, 17 malasios, 12 britànics, quatre sud-africans, tres estadounienses, un d'australià i un altre neerlandès. La resta de nacionalitats no han estat revelades.
En aquest sentit, han demanat als turistes mantenir la calma, mantenir-se informats i seguir en tot moment les instruccions oficials de seguretat donades per les autoritats pertinents.