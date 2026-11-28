Qazafi Mal / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys set persones han mort i altres 97 han resultat ferides aquest dissabte després d'una explosió registrada en un magatzem de material explosiu d'empreses mineres situat al costat d'una escola de secundària a Asadabad, capital de la província afganesa de Kunar, en l'est del país.
El director d'Informació i Cultura de Kunar, Samiul Haqqbian, ha confirmat el balanç de víctimes a la cadena afganesa Tolo News a partir de dades facilitades per responsables de l'hospital provincial. Diversos dels ferits ja han rebut l'alta médica, segons el mateix report.
Per la seva banda, el portaveu del Ministeri de l'Interior del Govern talibà, Abdul Mateen Qani, ha assenyalat que les primeres perquisicions apunten al fet que l'esclat es va produir en un dipòsit d'explosius utilitzat per companyies mineres, presumptament per "negligència i imprudència".
Les investigacions continuen per esclarir el succeït i les autoritats han anunciat que oferiran més informació quan concloguin.
En un primer moment, els mitjans locals van informar que l'explosió s'havia produït en els voltants del centre educatiu al voltant de les 10.00 hores (hora local) i que diversos estudiants figuraven entre els afectats.
Aquest succés es produeix després d'altres dos explosions durant l'última setmana en centres d'ensenyament religiós al país. Una d'elles va tenir lloc a la província de Kapisa i va causar la mort d'un alumne, mentre que una altra va deixar quatre estudiants morts i uns altres dos ferits en Farah.
Les autoritats han atribuït tots dos episodis a munició sense detonar procedent d'antics conflictes, segons va informar el mateix mitjà.