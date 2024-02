Almenys set morts, inclosos tres nens, en un atac amb drons russos a Khàrkiv

MADRID, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

Almenys set persones, inclosos tres nens, han mort en un atac amb avions russos no tripulats a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv, han informat aquest dissabte les autoritats regionals.

"A partir de les 22.46 hores (hora local), els ocupants van atacar Khàrkiv amb drons kamikazes 'shahed'", ha explicat el governador regional, Oleg Sinegubov, a través de Telegram.

Com a conseqüència, ha afegit Sinegubov, "actualment se sap que han mort set persones, entre les quals tres nens de set i quatre anys i un bebè d'uns sis mesos".

A més, s'han registrat danys en la infraestructura civil i diversos incendis a gran escala al districte Nemyshlyan de la ciutat, on han impactat els atacs i on continuen les tasques de recuperació.

Segons el governador de la regió, "més de 20 assentaments de la regió de Khàrkiv han estat aconseguits per atacs d'artilleria i morters", efectes entre els quals destaca la destrucció d'una cafeteria a Veliki Burluk, al districte de Kupian, com a resultat d'atacs amb drons. No obstant això, si bé s'han incendiat els locals del primer i segon pis, no s'hi han regitrat víctimes.