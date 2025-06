Almenys set morts i gairebé 70 ferits en esfondrar-se un pont sobre un tren a Briansk (Rússia)

Les autoritats apunten a una explosió com a causa del sinistre mentre un altre pont s'ha ensorrat en les últimes hores a Kursk

Almenys set persones han mort i prop de 70 més, inclosos tres nens, han resultat ferides després d'esfondrar-se un pont sobre un tren de passatgers a la regió russa de Briansk, fronterera amb Ucraïna, segons han informat les autoritats locals, que ja apunten a una explosió com a motiu del sinistre.

"Segons les dades operatives, arran de l'esfondrament del pont sobre les vies del tren, lamentablement han mort set persones", ha comunicat el governador de la regió, Aleksandr Bogomaz, en un missatge de Telegram.

Bogomaz ha indicat que el total de ferits ha ascendit a 69, entre ells tres menors d'edat, dels quals almenys 44 continuen hospitalitzats i més d'una vintena han rebut tractament ambulatori.

Així mateix, ha puntualitzat que tres dels ferits, inclòs un bebè d'uns cinc o sis mesos, es troben en estat greu, si bé no ha proporcionat més informació sobre la resta de víctimes.

Prèviament, ell mateix havia avançat --també a través de Telegram-- que s'havia esfondrat un pont al districte de Vygonichsky. "Actualment, a la zona d'un dels trams de la carretera federal A240, es va produir un accident de trànsit en el qual es van veure involucrats turismes i un tren de passatgers. Lamentablement, hi ha víctimes", va descriure en un primer missatge.

Els ferrocarrils de Moscou van acabar precisant que l'incident va tenir lloc en un tram de via única Pilshino-Vygonichsky, en la ruta Klímov-Moscou.

Més tard, va assegurar que totes les víctimes estaven sent traslladades a centres mèdics de la regió, mentre continuaven els treballs dels equips d'emergència al lloc de l'accident, on treballen almenys "setze equips d'ambulàncies i serveis mèdics d'urgència, així com autobusos per traslladar les persones a punts d'allotjament temporal".

LES AUTORITATS ATRIBUEIXEN L'ENSORRAMENT A UNA EXPLOSIÓ

A primera hora d'aquest matí, el governador Bogomaz ha concretat que l'ensorrament del pont es va deure a una detonació. "Va ser volat mentre circulava amb els seus passatgers", ha indicat al canal de televisió Rússia 24 sense precisar-ne exactament la naturalesa.

"El descarrilament de la locomotora i els vagons del tren de passatgers número 86 a la ruta Klímov-Moscou es va produir a causa de l'ensorrament del tram del pont per una interferència il·legal en les operacions de transport", han explicat en un informe recollit pel mateix mitjà.

La mateixa companyia ha aclarit que l'accident no ha afectat la circulació d'altres trens i que han enviat trens de rescat al lloc per revertir com més aviat millor les conseqüències de l'ensorrament, mentre la Fiscalia de Transport Interregional de la capital investiga els fets.

Informes preliminars recollits pels mitjans nacionals expliquen que el pont es va esfondrar sobre un tren de passatgers que passava per sota en aquell mateix instant i sobre el qual van caure els enderrocs causant danys a la locomotora i a diversos vagons del tren, alguns dels quals van descarrilar.

ESFONDRAMENT D'UN SEGON PONT

En les últimes hores s'ha fet saber també l'esfondrament d'un segon pont a la regió russa de Kursk, concretament al municipi de Jeleznogorsk, igualment mentre circulava per damunt un tren de mercaderies, segons ha fet saber el seu governador en funcions, Alexandr Khinshtein.

El succés ha tingut lloc al quilòmetre 48 de la via Trosna-Kalínivka quan "es va esfondrar un pont mentre circulava la locomotora".

"Part del tren va caure sobre la carretera que es trobava sota el pont. La locomotora es va incendiar i el Ministeri de Situacions d'Emergència ha actuat immediatament", va escriure al seu canal de Telegram diumenge al matí.

Segons informació preliminar, un dels maquinistes ha patit lesions a les cames i ha estat ingressat a l'hospital.