Almenys set morts en un atac israelià contra una escola a Beit Lahia, al nord de la Franja

Moren dos nens i la seva mare en un bombardeig contra un edifici residencial al nord de la ciutat de Gaza

MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys set persones han mort en un atac israelià contra l'escola Zaid bin Harita, que actualment alberga a persones desplaçades i que està situada a la ciutat gaziana de Beit Lahia, on el cap de setmana Israel va matar a més de 70 persones en un bombardeig sobre una zona residencial.

Fonts locals consultades per l'agència de notícies palestina WAFA han indicat que hi ha un nombre indeterminat de ferits pel bombardeig, dut a terme aquest dimarts. Per la seva banda, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) no s'han pronunciat sobre aquest tema de moment.

A més, ha informat que dos nens i la seva mare han mort i altres sis persones han resultat ferides en un atac perpetrat aquest dimecres de matinada contra una casa al nord de la ciutat de Gaza. Les víctimes han estat traslladades a l'Hospital Baptista de la ciutat.

L'Exèrcit d'Israel va desencadenar una ofensiva contra Gaza després dels atacs del 7 d'octubre del 2023, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats. Els atacs israelians deixen ja més de 42.700 palestins morts, als quals se sumen més de 750 morts a Cisjordània i Jerusalem Est a mans de les forces de seguretat israelianes i els atacs perpetrats per colons.