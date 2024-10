Almenys set morts en un atac atribuït a Israel contra la capital siriana, Damasc

L'Iran assegura que no hi ha cap dels seus ciutadans entre les víctimes

Almenys set persones han mort i altres onze han resultat ferides en un atac atribuït a les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra un edifici residencial de la capital de Síria, Damasc, tal com ha denunciat el Ministeri de Defensa del país, convertint-se així en un dels bombardejos israelians més mortífers contra territori sirià des del realitzat a l'abril contra el Consolat iranià a la mateixa ciutat.

"L'enemic israelià ha llançat un atac aeri amb tres míssils des de la direcció del Golan sirià ocupat, apuntant a un dels edificis residencials i comercials al barri densament poblat d'Al-Mezzeh, a Damasc", ha assenyalat la cartera ministerial al seu compte de la xarxa social Facebook.

El resultat preliminar d'aquest suposat atac israelià, del que les FDI de moment no s'han pronunciat, deixa també importants danys materials. Equips de rescat s'han traslladat fins al lloc de l'incident i s'ha posat ja en marxa un operatiu per treure a persones d'entre la runa.

Per la seva banda, l'Observatori Sirià per als Drets Humans, amb seu a Londres i informant al país, ha donat un balanç de nou morts --inclosos cinc civils, entre ells un nen, i dos estrangers la nacionalitat dels quals no ha estat confirmada-- i deu ferits.

A més, ha assegurat que el principal edifici atacat està situat als voltants de l'Ambaixada iraniana a Damasc, que era "freqüentat" per líders de la Guàrdia Revolucionària i del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, i que ha patit danys en les tres primeres plantes.

Les autoritats han tancat el pas al lloc dels atacs, on també ha estat impactat un vehicle davant de l'edifici esmentat, i les forces de seguretat ja han estat desplegades, i és que nombrosos funcionaris residien al barri.

SENSE IRANIANS ENTRE LES VÍCTIMES

L'Ambaixada iraniana a la ciutat ha informat en el seu compte de la xarxa social X que cap ciutadà iranià es troba ni entre els morts ni entre els ferits, després del qual ha condemnat un nou "atac terrorista" israelià.

El Ministeri d'Exteriors sirià també ha carregat contra Israel i les seves "contínues violacions" del Dret Internacional en la seva "insistència d'ampliar l'abast de la seva brutal agressió contra els països i pobles de la regió".