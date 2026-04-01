Almenys set morts i 24 ferits en una nova onada d'atacs contra Beirut

MADRID, 1 abr. (EUROPA PRESS) -
Una nova onada d'atacs llançats a la matinada d'aquest dimecres contra diferents punts de Beirut, capital del Líban, s'ha saldat amb almenys set persones mortes i 24 ferides, en el marc de l'ofensiva d'Israel al país com a resposta al tret de projectils per part del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah en venjança per l'assassinat del líder suprem de l'Iran, Alí Jamenei, el passat 28 de febrer.
L'atac amb la xifra més gran de víctimes ha tingut lloc a la zona de Jana, al sud de Beirut, deixant un saldo de cinc morts i 21 ferits, segons les informacions preliminars del centre d'operacions d'emergències del Ministeri de Salut recollides per l'agència oficial libanesa NNA, on la institució governamental atribueix les agressions a l'Exèrcit d'Israel.
Així mateix, ha estat registrat un altre atac contra un vehicle a la zona de Jalda, també al sud de la capital libanesa, que ha provocat la mort de dos ciutadans, deixant ferits a altres tres.