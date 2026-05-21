Almenys set membres de l'Exèrcit israelià ferits de diversa consideració al sud del Líban

Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay
MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha informat aquest dimecres per la nit que una de les seves uniformades ha resultat ferida de caràcter greu, així com altres sis membres del cos de seguretat han sofert lesions de diversa consideració, després de l'impacte d'un dron al sud del Líban, zona en la qual no cessen els atacs entre soldats israelians i el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, malgrat l'alto el foc en vigor des de mitjan abril i prorrogat en dues ocasions.
Concretament, a més de la combatent de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) que es troba "greument ferida", l'impacte del citat dron ha provocat ferides de gravetat mitjana a un oficial de combat i a dos combatents més, segons ha informat l'autoritat a xarxes.
A ells se sumen, al seu torn, un oficial de combat que presenta, per compte del mateix incident, ferides de tipus lleu, a més d'altres dos combatents que també han resultat ferits de la mateixa consideració.