Almenys quatre morts i set ferits a l'Iran en la ja conclosa tretzena nit de bombardejos dels EUA

Europa Press/Contacto/Navy Handout/U.S. Navy
MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha dut a terme una nova onada d'atacs contra "objectius militars" de l'Iran, les autoritats dels quals han informat d'almenys quatre morts i set ferits, en el marc de l'hostilitats que tots dos països han intercanviat durant les últimes tretze jornades.
"Forces nord-americanes han iniciat avui, a les 18.45 hores (hora de l'Est d'Estats Units, 0.45 del divendres a Espanya peninsular Balears, i 2.15 a Iran), una altra nit d'atacs contra objectius militars iranians", ha afirmat el Comandament Central de l'Exèrcit d'Estats Units en un missatge a xarxes socials.
En el mateix, ha precisat que "es tracta de la tretzena nit consecutiva d'atacs", que un cop més ha definit com a operacions "destinades a fer que l'Iran rendeixi comptes i a reduir les amenaces que la Guàrdia Revolucionària Islàmica suposa per a la navegació mercant".