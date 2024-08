Almenys quatre morts i gairebé un centenar de ferits al Japó pel pas del tifó 'Shanshan'

MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys quatre persones han mort i gairebé un centenar de persones han resultat ferides al Japó pel pas del tifó 'Shanshan', segons un recompte realitzat pels mitjans locals, que apunten al fet que altres dues persones es troben desaparegudes a causa del temporal, que ha estat marcat per fortes pluges i vents.

El diari Yomiuri Shimbum, el de major tiratge del país, ha actualitzat el balanç a primera hora del matí d'aquest divendres, precisant que tres persones van quedar atrapades en un lliscament de terra a la prefectura d'Aichi i un home de 80 anys va morir per l'ensorrament del sostre de la casa en la prefectura de Tokushima.

A més, la nit d'aquest dijous un ancià que estava observant un riu ha desaparegut a la prefectura de Fukuoka, mentre que un home de 64 anys que dirigia una petita embarcació va naufragar davant les costes de la ciutat de Kagoshima.

El tifó s'ha afeblit des que va tocar terra en la vespra, però continuen les pluges intenses a la illa principal de l'arxipèlag, Kyushu, on s'han superat els 800 mil·límetres de precipitacions. No obstant això, l'agència meteorològica nipona ha demanat una estricta vigilància davant de possibles lliscaments de terra i crescudes de rius. En aquest context, vols i trens han vist els seus serveis cancel·lats per motius de seguretat.