Almenys quatre morts i 57 ferits després d'un terratrèmol de 7,4 graus i nombroses rèpliques a Taiwan

Les autoritats de Taiwan, el Japó i les Filipines retiren l'alerta per tsunami

MADRID, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys quatre persones han mort i 57 han resultat ferides després d'una sèrie de potents terratrèmols, el més fort d'ells de 7,4 graus en l'escala de Ritcher, que han sacsejat aquest dimecres al matí l'illa de Taiwan, provocant el col·lapse d'alguns edificis i danyant altres tipus d'infraestructures.

El Departament de Bombers de Taiwan ha informat que tres persones han mort i més de 40 han resultat ferides a la carretera de Taroko Dekaron, al municipi de Xiulin, mentre que un conductor ha mort després de la caiguda de roques a prop del túnel de Daqingshui, segons el diari taiwanès 'China Times'.

A més, els equips d'emergències de la illa ja es troben duent a terme tasques de rescat per salvar a les persones que han quedat atrapades entre els enderrocs d'edificis.

Al primer terratrèmol l'han seguit més d'una desena de rèpliques --la major de 6,5 graus--, totes ocorregudes al comtat de Hualian i als seus voltants, a l'est, i s'han sentit a tota l'illa, segons el Servei Geològic dels Estats Units (USGS) i confirmat per l'alcalde de Taipéi, Chiang Wanan, qui ha declarat el nivell dos del centre de resposta a desastres a la ciutat.

"El centre de resposta a desastres de la ciutat ha estat elevat a un nivell dos, les obres públiques, les estacions industrials i de Bombers han desplegat personal, i s'han establert equips de resposta d'emergència dins cada unitat, i immediatament s'ha començat la investigació, la presentació d'informes i la labor de socors", ha assegurat l'alcalde.

Així mateix, ha demanat als ciutadans ser previnguts i estar atents a possibles noves rèpliques, segons un comunicat publicat al seu compte de la xarxa social Facebook.

El Centre Meteorològic de Taiwan, que havia donat una alerta per tsunami, ha considerat que ja no existeix el risc i ha aixecat la mateixa.

La tremolor també s'ha pogut sentir a les illes japoneses d'Okinawa amb una força de quatre graus, que al principi va fer que les autoritats japoneses emetessin un alerta per tsunami que ja ha estat retirada, segons l'agència de notícies Kyodo News.

Per la seva banda, l'Institut de Vulcanologia i Sismologia (PHIVOLCS, per les seves sigles en anglès), també havia alertat sobre un possible tsunami, i que ja ha retirat.

Aquest terratrèmol és el més fort que ha experimentat Taiwan en 25 anys. Al setembre del 1999, un terratrèmol de 7,3 graus va deixar més de 2.400 morts i 11.000 ferits.