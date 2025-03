Almenys quatre morts i 21 ferits en un nou atac aeri rus sobre la ciutat ucraïnesa de Dnipró

MADRID 29 març (EUROPA PRESS) -

El governador de la regió de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha informat aquest divendres de la mort de quatre persones i 21 ferides com a conseqüència d'un nou atac aeri de les forces armades de Rússia sobre la ciutat de Dnipró, a l'est d'Ucraïna.

"Segons la informació que tenim en aquest moment hi ha quatre morts a Dnipró (...). Diversos edificis de gran altura van resultar danyats durant un atac amb vehicles aeris no tripulats a la tarda a Dnipró", ha detallat Lisak a Telegram.

"Un total de 21 persones van resultar ferides. El més jove d'ells té dinou anys. El més gran en té 74", ha especificat més tard, en afegir que tretze de les víctimes continuen als hospitals.

La regió ha estat escenari aquest divendres de l'ofensiva russa, que ha produït també incendis en gairebé una dotzena d'habitatges particulars.

Al lloc dels fets es van desplaçar tots els serveis d'emergència, entre ells personal d'emergència, metges, policies i treballadors de serveis públics, segons el governador.

Precisament aquest divendres, el mandatari ucraïnès ha assegurat que no contempla una negociació per acabar amb la guerra cara a cara amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, ja que és complicat obtenir respostes. "És com jugar al ping-pong", ha comparat.