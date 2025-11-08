Almenys quatre morts i 11 ferits per un atropellament massiu després d'una persecució policial a Florida (EUA)

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones han mort i onze han resultat ferides a la ciutat nordamericana de Tampa, a l'estat de Florida, durant una persecució policial que va acabar quan el vehicle sospitós va acabar estavellant-se contra un bar i atropellant a la seva clientela.
El sospitós ha estat identificat com Silas Sampson, de 22 anys, que va fugir quan la Policia el va voler parar, poc després de la mitjanit del divendres al dissabte, hora local, per conduir de manera temerària.
Després de diverses maniobres infructuoses per aconseguir que s'aturés, Sampson va acabar enfilant la Setena Avinguda a tota velocitat abans de perdre el control del cotxe i atropellar a la clientela del bar 'Bradley's', un conegut punt de trobada de la comunitat LGBTQ a la ciutat.
Tres de les persones atropellades van morir en l'acte i una quarta va morir de camí a l'hospital, segons el comunicat publicat per la Policia de Tampa a la seva pàgina web. Una de les persones ferides es troba en estat crític.
Sampson ha estat detingut i es troba ara mateix sota custòdia.