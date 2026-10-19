Almenys quatre militars morts i gairebé 40 ferits en un incendi en una base militar d'Alberta

MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Quatre membres de les Forces Armades del Canadà han mort i altres 39 persones han resultat ferides en un incendi declarat a la base militar de Wainwright, a la província occidental canadenca d'Alberta, segons ha informat aquest diumenge el Govern del Canadà.
"En la tarda d'ahir un incendi violent i que es movia ràpid va afectar a la base de les Forces Armades Canadenques de Wainwright. El que va seguir és una de les pitjors tragèdies patides per les forces en sòl canadenc en temps de pau", ha afirmat el primer ministre del Canadà, Mark Carney, en un missatge a la nació des d'Ottawa i, a més dels quatre morts, Carney ha confirmat "desenes" de ferits greus.
El mandatari canadenc ha traslladat les seves condolences als familiars, amics i companys dels afectats i ha ressaltat que els mateixos són de bases de diferents punts del país, inclosos reservistes: "La nació plora als valents soldats de les nostres forces armades que hem perdut", ha declarat.