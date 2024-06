Almenys quatre membres de Hezbollah morts, inclòs un comandant, en un bombardeig d'Israel al sud del Líban

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys quatre membres del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, inclòs un comandant, han mort aquest dimarts en un bombardeig dut a terme per l'Exèrcit d'Israel al sud del Líban, en ple repunt de les tensions després de més de vuit mesos de combats en el marc dels atacs executats el 7 d'octubre pel grup palestí Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) contra territori israelià.

El comandant ha estat identificat com Talib Sami Abdulah, àlies 'Hajj Abu Talib', i l'atac ha tingut lloc amb drones que han llançat tres míssils a la ciutat de Yuaiya, al districte libanès de Tiro, segons ha informat la cadena de televisió libanesa Al-Manar, vinculada al grup.

Hezbollah ha assenyalat que "està de dol" per la mort de 'Hajj Abu Talib', nascut el 1969 a la ciutat d'Aadchit --a uns 20 quilòmetres del lloc en el qual ha tingut lloc l'atac--, i ha agregat que "es va aixecar com a màrtir en el camí de Jerusalem".

A més, el grup ha informat de la mort d'altres tres membres, identificats com Muhamad Husein Sabra 'Baqir', de 51 anys, Ali Salim Sufan 'Kumail', de 53 anys, i Husein Qasem Hamid 'Sayid', de 44 anys.

Si ben no hi ha hagut cap comunicat per part de l'Exèrcit israelià respecte d'aquest bombardeig, hores abans va anunciar un atac aeri contra "un esquadró de llançament" de Hezbollah a Deir Ams, amb prou feines a set quilòmetres al sud de Yuaiya, així com contra una localitat fronterera i una altra en bombardejat "objectius de l'organització terrorista", inclosa diverses infraestructures en localitats frontereres.

A més, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han detectat almenys "una quinzena de llançaments que van travessar el territori" des del Líban. "Alguns d'ells van ser interceptats per les defenses aèries, mentre que la resta ha caigut en planes obertes, sense que s'hagin registrat víctimes", han informat a través del seu perfil a la xarxa social X.

Durant la jornada, Hezbollah ha llançat altres 50 projectils contra "soldats enemics" al nord d'Israel, assegurant que havia causat "morts i ferits", si bé les autoritats israelianes van negar aquest extrem, confirmant tal quantitat de llançaments "des de territori del Líban cap a la zona central dels alts del Golan".

L'Exèrcit israelià i Hezbollah --recolzat per Iran i que compta amb un important pes polític al Líban-- mantenen una sèrie d'enfrontaments des del 8 d'octubre, mentre que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va advertir la setmana passada que l'Exèrcit israelià "està preparat per a una acció molt poderosa" a la frontera amb el Líban.